¡Búscanos en Twitter!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-sig - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1086
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
3172552 & KimIV
Indicador de señal de semáforo que analiza las últimas cinco barras.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007.
Figura 1. Indicador i-sig
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2219
