i-sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1086
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

3172552 & KimIV

Indicador de señal de semáforo que analiza las últimas cinco barras.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007.

Figura 1. Indicador i-sig

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2219

