BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形は ColorStepXCCX指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体はレンガ色や茶色、髭は淡いピンク色や水色に塗られています。
この指標の操作はコンパイルされたColorStepXCCX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2216
