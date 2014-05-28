CodeBaseSecciones
Indicadores

Chandelier Exit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1429
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

MQLService

Indicador de tendencia, implementado en forma de nube de color con paradas más allá del límite de la nube de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.09.2007.

Figura 1. Indicador ChandelExit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2194

TimeZones TimeZones

El indicador dibuja cuatro líneas verticales de colores en un transcurso de veinticuatro horas. Es posible configurar sus ajustes en los parámetros de entrada.

Exp_The_20s_v020 Exp_The_20s_v020

Sistema comercial con uso del indicador de semáforo con flechas The_20s_v020.

BBands_Stop_v1_HTF BBands_Stop_v1_HTF

Indicador BBands_Stop_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BB-HL BB-HL

Otra variante del tema de las bandas de Bollinger. En este indicador, al calcular la desviación estándar, en lugar de Close se usan los precios High y Low.