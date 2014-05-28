Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Chandelier Exit - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MQLService
Indicador de tendencia, implementado en forma de nube de color con paradas más allá del límite de la nube de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.09.2007.
