BBands_Stop_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador BBands_Stop_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador BBands_Stop_v1.mq5.

Figura 1. Indicador BBands_Stop_v1_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2195

