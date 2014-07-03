Participe de nossa página de fãs
TimeZones - indicador para MetaTrader 5
Alejandro Galindo
O indicador desenha quatro linhas verticais coloridas durante um dia. As linhas são definidas nos parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ //--- common settings input string LinesSirname="TimeZones"; // Nome da linha input uint WeeklyTotal=4; // Número de semanas no histórico input uint FutureTotal=1; // O número de linhas no futuro //--- definição para barras diárias input color Line_Color_D=clrRed; // Cor de uma linha diária input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Estilo de uma linha diária input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3; // Largura de uma linha diária input bool SetBackground_D=true; // Exibição do fundo de uma linha diária //--- definições para barras intraday GMT input Hour GMT=H02; // input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Cor da linha GMT input STYLE Line_Style_D1=SOLID_; // Estilo da linha GMT input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2; // Largura da linha GMT input bool SetBackground_D1=true; // Exibição do fundo da linha GMT //--- definições para barras intraday MST input Hour MST=H06; // input color Line_Color_D2=clrLime; // Cor da linha MST input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Estilo da linha MST input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Largura da linha MST input bool SetBackground_D2=true; // Exibição do fundo da linha MST //--- definições para barras intraday EST input Hour EST=H07; // input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Cor da linha EST input STYLE Line_Style_D3=SOLID_; // Estilo da linha EST input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2; // Largura da linha EST input bool SetBackground_D3=true; // Exibição do fundo da linha EST
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.09.2007.
Figura 1. Indicado TimeZones
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2193
