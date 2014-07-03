CodeBaseSeções
TimeZones - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2794
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Alejandro Galindo

O indicador desenha quatro linhas verticais coloridas durante um dia. As linhas são definidas nos parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
//--- common settings
input string LinesSirname="TimeZones";   // Nome da linha
input uint WeeklyTotal=4;                // Número de semanas no histórico
input uint FutureTotal=1;                // O número de linhas no futuro
//--- definição para barras diárias
input color Line_Color_D=clrRed;         // Cor de uma linha diária
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;         // Estilo de uma linha diária
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3;       // Largura de uma linha diária
input bool SetBackground_D=true;         // Exibição do fundo de uma linha diária
//--- definições para barras intraday GMT
input Hour GMT=H02; //
input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Cor da linha GMT
input STYLE Line_Style_D1=SOLID_;        // Estilo da linha GMT 
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2;      // Largura da linha GMT
input bool SetBackground_D1=true;        // Exibição do fundo da linha GMT
//--- definições para barras intraday MST
input Hour MST=H06; //
input color Line_Color_D2=clrLime;       // Cor da linha MST
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;        // Estilo da linha MST
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;      // Largura da linha MST
input bool SetBackground_D2=true;        // Exibição do fundo da linha MST 
//--- definições para barras intraday EST
input Hour EST=H07; //
input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Cor da linha EST
input STYLE Line_Style_D3=SOLID_;        // Estilo da linha EST
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2;      // Largura da linha EST
input bool SetBackground_D3=true;        // Exibição do fundo da linha EST

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.09.2007.

 Figura 1. Indicado TimeZones

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2193

