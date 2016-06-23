CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TimeZones - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1228
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
timezones.mq5 (18.64 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Autor:

Alejandro Galindo

Der Indikator zeichnet vier vertikale, farbige Linien während eines Tages. Die Linienparameter können in den Eingabeparameter eingestellt werden:

//+----------------------------------------------+ 
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+ 
//--- Allgemeine Einstellungen
input string LinesSirname="TimeZones";   // Linienname
input uint WeeklyTotal=4;                // Anzahl von Wochen in der Historie
input uint FutureTotal=1;                // Die Anzahl von Linien in die Zukunft
//--- Einstellungen für Tagesbalken
input Farbe Line_Color_D=clrRed;         // Farbe der Tageslinie
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;         // Stil der Tageslinie
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3;       // Breite der Tageslinie
input bool SetBackground_D=true;         // Hintergrundanzeige der Tageslinien
//--- Einstellungen für Intraday Balken GMT
input Hour GMT=H02; //
input Farbe Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Farbe der GMT-Linie
input STYLE Line_Style_D1=SOLID_;        // Stil der GMT-Linie
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2;      // Breite der GMT-Linie
input bool SetBackground_D1=true;        // Hinergrundanzeige der GMT-Linie
//--- Einstellungen für die Intraday-Balken MST
input Hour MST=H06; //
input Farbe Line_Color_D2=clrLime;       // Farbe der MST-Linie
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;        // Stil der MST-Linie
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;      // Breite der MST-Linie
input bool SetBackground_D2=true;        // Hintergrundanzeige der MST-Linie
//--- Einstellungen für die Intraday-Balken EST
input Hour EST=H07; //
input Farbe Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Farbe der EST-Linie
input STYLE Line_Style_D3=SOLID_;        // Stil der EST-Linie
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2;      // Breite der EST-Linie
input bool SetBackground_D3=true;        // Hintergrundanzeige der EST-Linie

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.

 Abbildung 1. Der TimeZones Indikator

Abbildung 1. Der TimeZones Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2193

Exp_The_20s_v020 Exp_The_20s_v020

Ein Handelssystem, das den The_20s_v020 Signalpfeil-Indikator verwendet.

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

Der Indikator zeichnet rechteckige Kerzen eines höheren TimeFrames basierend auf den Werten des ColorLaguerre Indikators.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke. mit Stops außerhalb des Bereichs der farbigen Wolke.

BBands_Stop_v1_HTF BBands_Stop_v1_HTF

Der BBands_Stop_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.