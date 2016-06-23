und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TimeZones - Indikator für den MetaTrader 5
- 1228
Der wirkliche Autor:
Alejandro Galindo
Der Indikator zeichnet vier vertikale, farbige Linien während eines Tages. Die Linienparameter können in den Eingabeparameter eingestellt werden:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ //--- Allgemeine Einstellungen input string LinesSirname="TimeZones"; // Linienname input uint WeeklyTotal=4; // Anzahl von Wochen in der Historie input uint FutureTotal=1; // Die Anzahl von Linien in die Zukunft //--- Einstellungen für Tagesbalken input Farbe Line_Color_D=clrRed; // Farbe der Tageslinie input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Stil der Tageslinie input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3; // Breite der Tageslinie input bool SetBackground_D=true; // Hintergrundanzeige der Tageslinien //--- Einstellungen für Intraday Balken GMT input Hour GMT=H02; // input Farbe Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Farbe der GMT-Linie input STYLE Line_Style_D1=SOLID_; // Stil der GMT-Linie input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2; // Breite der GMT-Linie input bool SetBackground_D1=true; // Hinergrundanzeige der GMT-Linie //--- Einstellungen für die Intraday-Balken MST input Hour MST=H06; // input Farbe Line_Color_D2=clrLime; // Farbe der MST-Linie input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Stil der MST-Linie input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Breite der MST-Linie input bool SetBackground_D2=true; // Hintergrundanzeige der MST-Linie //--- Einstellungen für die Intraday-Balken EST input Hour EST=H07; // input Farbe Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Farbe der EST-Linie input STYLE Line_Style_D3=SOLID_; // Stil der EST-Linie input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2; // Breite der EST-Linie input bool SetBackground_D3=true; // Hintergrundanzeige der EST-Linie
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.
Abbildung 1. Der TimeZones Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2193
