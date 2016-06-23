Der wirkliche Autor:



Alejandro Galindo

Der Indikator zeichnet vier vertikale, farbige Linien während eines Tages. Die Linienparameter können in den Eingabeparameter eingestellt werden:

input string LinesSirname= "TimeZones" ; input uint WeeklyTotal= 4 ; input uint FutureTotal= 1 ; input Farbe Line_Color_D= clrRed ; input STYLE Line_Style_D=SOLID_; input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3; input bool SetBackground_D= true ; input Hour GMT=H02; input Farbe Line_Color_D1= clrDodgerBlue ; input STYLE Line_Style_D1=SOLID_; input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2; input bool SetBackground_D1= true ; input Hour MST=H06; input Farbe Line_Color_D2= clrLime ; input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; input bool SetBackground_D2= true ; input Hour EST=H07; input Farbe Line_Color_D3= clrDarkOrchid ; input STYLE Line_Style_D3=SOLID_; input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2; input bool SetBackground_D3= true ;

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.

Abbildung 1. Der TimeZones Indikator