Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TimeZones - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6099
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Alejandro Galindo
Показывает 3 вертикальных линии, каждый для таможенного часового пояса.
Показывает 3 вертикальных линии, каждый для таможенного часового пояса.
Chandelier Exit
Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период.BBands Stop v1
Индикатор BBands_Stop_v1.
The 20's v0.20
Индикатор The 20's v0.20.rvmGann_sv8
В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.