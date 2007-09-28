CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TimeZones - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6099
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Alejandro Galindo

Показывает 3 вертикальных линии, каждый для таможенного часового пояса.



Chandelier Exit Chandelier Exit

Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Индикатор BBands_Stop_v1.

The 20's v0.20 The 20's v0.20

Индикатор The 20's v0.20.

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.