Nikolay Kositsin
実際の著者：

Alejandro Galindo

この指標は、日中に4つの垂直色付きの線を描画します。ラインパラメータは、入力パラメータで設定できます。

//+----------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 一般的な設定
input string LinesSirname="TimeZones";   // 線の名前
input uint WeeklyTotal=4;                // 履歴の週数
input uint FutureTotal=1;                // 将来の線の数
//--- 日足の設定
input color Line_Color_D=clrRed;         // 日足の色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;         // 日足のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3;       // 日足の幅
input bool SetBackground_D=true;         // 日足の背景表示
//---  GMT日中バーの設定
input Hour GMT=H02; //
input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // GMT線の色
input STYLE Line_Style_D1=SOLID_;        // GMT線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2;      // GMT線の幅
input bool SetBackground_D1=true;        // GMT線の背景表示
//--- MST日中バーの設定
input Hour MST=H06; //
input color Line_Color_D2=clrLime;       // MST線の色
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;        // MST線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;      // MST線の幅
input bool SetBackground_D2=true;        // MST線の背景表示
//--- EST日中バーの設定 
input Hour EST=H07; //
input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // EST線の色
input STYLE Line_Style_D3=SOLID_;        // EST線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2;      // EST線の幅
input bool SetBackground_D3=true;        // EST線の背景表示

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月28日にmql4.comコードベースに公開されました。

 図1　タイムゾーン指標

図1　タイムゾーン指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2193

