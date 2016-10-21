無料でロボットをダウンロードする方法を見る
タイムゾーン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1093
実際の著者：
Alejandro Galindo
この指標は、日中に4つの垂直色付きの線を描画します。ラインパラメータは、入力パラメータで設定できます。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ //---- 一般的な設定 input string LinesSirname="TimeZones"; // 線の名前 input uint WeeklyTotal=4; // 履歴の週数 input uint FutureTotal=1; // 将来の線の数 //--- 日足の設定 input color Line_Color_D=clrRed; // 日足の色 input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // 日足のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3; // 日足の幅 input bool SetBackground_D=true; // 日足の背景表示 //--- GMT日中バーの設定 input Hour GMT=H02; // input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // GMT線の色 input STYLE Line_Style_D1=SOLID_; // GMT線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2; // GMT線の幅 input bool SetBackground_D1=true; // GMT線の背景表示 //--- MST日中バーの設定 input Hour MST=H06; // input color Line_Color_D2=clrLime; // MST線の色 input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // MST線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // MST線の幅 input bool SetBackground_D2=true; // MST線の背景表示 //--- EST日中バーの設定 input Hour EST=H07; // input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // EST線の色 input STYLE Line_Style_D3=SOLID_; // EST線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2; // EST線の幅 input bool SetBackground_D3=true; // EST線の背景表示
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月28日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 タイムゾーン指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2193
Exp_The_20s_v020
The_20s_v020セマフォ矢印指標に基づいた取引システムBackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
この指標はColorLaguerre指標の値に基づいてより長い時間枠のローソク足を描画します。
シャンデリアエグジット
色付きの雲として描かれたトレンド指標。色付き雲の範囲を超えたストップつき。BBands_Stop_v1_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBBands_Stop_v1指標