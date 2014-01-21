Смотри, как бесплатно скачать роботов
TimeZones - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Alejandro Galindo
Индикатор рисует четыре вертикальных цветных линии в течении суток, настройки которых можно задавать во входных параметрах:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- общие настройки input string LinesSirname="TimeZones"; // Название линии input uint WeeklyTotal=4; // Количество недель на истории для разметки input uint FutureTotal=1; // Количество линий на будущем для разметки //--- настройки для дневных баров input color Line_Color_D=clrRed; // Цвет дневной линии input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Стиль изображения дневной линии input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3; // Толщина дневной линии input bool SetBackground_D=true; // Фоновое отображение дневных линий //--- настройки для внутри-дневных баров GMT input Hour GMT=H02; // input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Цвет линии GMT input STYLE Line_Style_D1=SOLID_; // Стиль линии GMT input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2; // Толщина линии GMT input bool SetBackground_D1=true; // Фоновое отображение линии GMT //--- настройки для внутри-дневных баров MST input Hour MST=H06; // input color Line_Color_D2=clrLime; // Цвет линии MST input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Стиль линии MST input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Толщина линии MST input bool SetBackground_D2=true; // Фоновое отображение линии MST //--- настройки для внутри-дневных баров EST input Hour EST=H07; // input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Цвет линии EST input STYLE Line_Style_D3=SOLID_; // Стиль линии EST input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2; // Толщина линии EST input bool SetBackground_D3=true; // Фоновое отображение линии EST
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.
Рис.1. Индикатор TimeZones
