Индикаторы

TimeZones - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3171
(31)
Реальный автор:

Alejandro Galindo

Индикатор рисует четыре вертикальных цветных линии в течении суток, настройки которых можно задавать во входных параметрах:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
//--- общие настройки
input string LinesSirname="TimeZones";   // Название линии
input uint WeeklyTotal=4;                // Количество недель на истории для разметки
input uint FutureTotal=1;                // Количество линий на будущем для разметки
//--- настройки для дневных баров
input color Line_Color_D=clrRed;         // Цвет дневной линии
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;         // Стиль изображения дневной линии
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3;       // Толщина дневной линии
input bool SetBackground_D=true;         // Фоновое отображение дневных линий
//--- настройки для внутри-дневных баров GMT
input Hour GMT=H02; //
input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Цвет линии GMT
input STYLE Line_Style_D1=SOLID_;        // Стиль линии GMT
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2;      // Толщина  линии GMT
input bool SetBackground_D1=true;        // Фоновое отображение  линии GMT
//--- настройки для внутри-дневных баров MST
input Hour MST=H06; //
input color Line_Color_D2=clrLime;       // Цвет линии MST
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;        // Стиль линии MST
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;      // Толщина линии MST
input bool SetBackground_D2=true;        // Фоновое отображение линии MST
//--- настройки для внутри-дневных баров EST
input Hour EST=H07; //
input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Цвет линии EST
input STYLE Line_Style_D3=SOLID_;        // Стиль линии EST
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2;      // Толщина линии EST
input bool SetBackground_D3=true;        // Фоновое отображение линии EST

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.

 Рис.1. Индикатор TimeZones

