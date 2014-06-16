请观看如何免费下载自动交易
此指标在一天中绘制四条彩色垂直线。线的参数可在输入参数中设定:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ //--- 通用设置 input string LinesSirname="TimeZones"; // 线名称 input uint WeeklyTotal=4; // 历史中的周线数量 input uint FutureTotal=1; // 未来的线数量 //--- 日柱线设置 input color Line_Color_D=clrRed; // 线颜色 input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // 日线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3; // 日线宽度 input bool SetBackground_D=true; // 日线显示背景 //--- 设置日内柱线 GMT input Hour GMT=H02; // input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // GMT 线颜色 input STYLE Line_Style_D1=SOLID_; // GMT 线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2; // GMT 线宽度 input bool SetBackground_D1=true; // GMT 线背景显示 //--- 设置日内柱线 MST input Hour MST=H06; // input color Line_Color_D2=clrLime; // MST 线颜色 input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // MST 线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // MST 线宽度 input bool SetBackground_D2=true; // MST 线背景显示 //--- 设置日内柱线 EST input Hour EST=H07; // input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // EST 线颜色 input STYLE Line_Style_D3=SOLID_; // EST 线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2; // EST 线宽度 input bool SetBackground_D3=true; // EST 线背景显示
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 28.09.2007。
图例 1. 该 TimeZones 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2193
