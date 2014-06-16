代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

时区 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2766
等级:
(31)
已发布:
已更新:
timezones.mq5 (18.64 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Alejandro Galindo

此指标在一天中绘制四条彩色垂直线。线的参数可在输入参数中设定:

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+ 
//--- 通用设置
input string LinesSirname="TimeZones";   // 线名称
input uint WeeklyTotal=4;                // 历史中的周线数量
input uint FutureTotal=1;                // 未来的线数量
//--- 日柱线设置
input color Line_Color_D=clrRed;         // 线颜色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;         // 日线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3;       // 日线宽度
input bool SetBackground_D=true;         // 日线显示背景
//--- 设置日内柱线 GMT
input Hour GMT=H02; //
input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // GMT 线颜色
input STYLE Line_Style_D1=SOLID_;        // GMT 线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2;      // GMT 线宽度
input bool SetBackground_D1=true;        // GMT 线背景显示
//--- 设置日内柱线 MST
input Hour MST=H06; //
input color Line_Color_D2=clrLime;       // MST 线颜色
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;        // MST 线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;      // MST 线宽度
input bool SetBackground_D2=true;        // MST 线背景显示
//--- 设置日内柱线 EST
input Hour EST=H07; //
input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // EST 线颜色
input STYLE Line_Style_D3=SOLID_;        // EST 线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2;      // EST 线宽度
input bool SetBackground_D3=true;        // EST 线背景显示

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 28.09.2007。

 图例 1. 该 TimeZones 指标

图例 1. 该 TimeZones 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2193

Exp_The_20s_v020 Exp_The_20s_v020

一款使用 The_20s_v020 信号量指标的交易系统。

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

此指标基于 ColorLaguerre 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。

Chandelier 退出 Chandelier 退出

一款以云图形式绘制的趋势指标。超越彩色云图范围则为止停。

BBands_Stop_v1_HTF BBands_Stop_v1_HTF

此 BBands_Stop_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。