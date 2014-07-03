Um sistema de negociação usando o indicador de sinal do tipo semáforo The_20s_v020.



A decisão de uma negociação acontece quando uma flecha de cor e direção adequada é plotada.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador The_20s_v020.ex5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 Histórico de negócios no gráfico

Teste dos resultados para 2013 no para EURJPY/H1:





Figura 2. Gráfico dos resultados do teste