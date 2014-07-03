Participe de nossa página de fãs
Exp_The_20s_v020 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1108
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Um sistema de negociação usando o indicador de sinal do tipo semáforo The_20s_v020.
A decisão de uma negociação acontece quando uma flecha de cor e direção adequada é plotada.
O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador The_20s_v020.ex5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.
Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Figura 1 Histórico de negócios no gráfico
Teste dos resultados para 2013 no para EURJPY/H1:
Figura 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2192
