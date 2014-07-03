CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_The_20s_v020 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1108
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
the_20s_v020.mq5 (8.69 KB) visualização
exp_the_20s_v020.mq5 (7.58 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação usando o indicador de sinal do tipo semáforo The_20s_v020.

A decisão de uma negociação acontece quando uma flecha de cor e direção adequada é plotada.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador The_20s_v020.ex5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 Exemplos de negócios no gráfico com o The_20s_v020

Figura 1 Histórico de negócios no gráfico

Teste dos resultados para 2013 no para EURJPY/H1:

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2192

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

O indicador desenha candles retângulares para um período de timeframe maior com base no indicador ColorLaguerre.

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

O indicador T3_TRIX_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador T3_TRIX com timeframe fixado.

TimeZones TimeZones

O indicador desenha quatro linhas verticais coloridas durante um dia. As linhas são definidas nos parâmetros de entrada.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Um indicador de tendência desenhado na forma de uma nuvem colorida. com stops para fora do alcance da nuvem colorida.