記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_The_20s_v020 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 731
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
The_20s_v020セマフォ矢印指標に基づいた取引システム。
取引の決定は、適切な色と方向を持つ矢印が表示された場合になされます。
エキスパートアドバイザーはコンパイルされたThe_20s_v020.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H1での2013のEURJPYの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2192
