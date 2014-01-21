CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_The_20s_v020 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2889
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
exp_the_20s_v020.mq5 (7.48 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
the_20s_v020.mq5 (8.55 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием семафорного стрелочного индикатора The_20s_v020.

Решение о сделке принимается в случаях, когда появляется стрелка соответствующего цвета и направления.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора The_20s_v020.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике The_20s_v020

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 гг. на EURJPY H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Chandelier Exit Chandelier Exit

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака со стопами за границей цветного облака.

TimeZones TimeZones

Индикатор рисует четыре вертикальных цветных линии в течении суток, настройки которых можно задавать во входных параметрах.

iSpread-индикатор спреда для парной торговли iSpread-индикатор спреда для парной торговли

Создание синтетика на основе двух выбранных пар.

Simple EA Simple EA

Самый простой робот, который покупает и продает!