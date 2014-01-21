Торговая система с использованием семафорного стрелочного индикатора The_20s_v020.



Решение о сделке принимается в случаях, когда появляется стрелка соответствующего цвета и направления.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора The_20s_v020.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 гг. на EURJPY H1:





Рис. 2. График результатов тестирования