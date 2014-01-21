Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_The_20s_v020 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2889
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием семафорного стрелочного индикатора The_20s_v020.
Решение о сделке принимается в случаях, когда появляется стрелка соответствующего цвета и направления.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора The_20s_v020.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 гг. на EURJPY H1:
Рис. 2. График результатов тестирования
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака со стопами за границей цветного облака.TimeZones
Индикатор рисует четыре вертикальных цветных линии в течении суток, настройки которых можно задавать во входных параметрах.
Создание синтетика на основе двух выбранных пар.Simple EA
Самый простой робот, который покупает и продает!