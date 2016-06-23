Ein Handelssystem, das den The_20s_v020 Signalpfeil-Indikator verwendet.



Eine Handelsentswcheidung wird getroffen, wenn ein Pfeil der entsprechenden Farbe und Richtung erscheint.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei The_20s_v020.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für EURJPY H1:





Abbildung 2. Chart der Testergebnisse