CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_The_20s_v020 - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
730
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
the_20s_v020.mq5 (8.69 KB) ansehen
exp_the_20s_v020.mq5 (7.58 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Handelssystem, das den The_20s_v020 Signalpfeil-Indikator verwendet.

Eine Handelsentswcheidung wird getroffen, wenn ein Pfeil der entsprechenden Farbe und Richtung erscheint.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei The_20s_v020.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Beispiel eines Trades auf einem Chart mit The_20s_v020

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für EURJPY H1:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2192

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

Der Indikator zeichnet rechteckige Kerzen eines höheren TimeFrames basierend auf den Werten des ColorLaguerre Indikators.

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

Der T3_TRIX_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des T3_TRIX Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.

TimeZones TimeZones

Der Indikator zeichnet vier vertikale, farbige Linien während eines Tages. Die Linienparameter können in den Eingabeparameter eingestellt werden.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke. mit Stops außerhalb des Bereichs der farbigen Wolke.