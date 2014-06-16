代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_The_20s_v020 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1749
等级:
(30)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
the_20s_v020.mq5 (8.69 KB) 预览
exp_the_20s_v020.mq5 (7.58 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款使用 The_20s_v020 信号量指标的交易系统。

当相应颜色及方向的箭头出现，可以做出交易决定.

此 EA 需要编译的指标文件 The_20s_v020.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例 1 图表中的 The_20s_v020 例子

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品名 EURJPY H1:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2192

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

此指标基于 ColorLaguerre 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

此 T3_TRIX_Signal 指标显示确定时间帧的 T3_TRIX 指标的活动趋势信息。

时区 时区

此指标在一天中绘制四条彩色垂直线。线的参数可在输入参数中设定。

Chandelier 退出 Chandelier 退出

一款以云图形式绘制的趋势指标。超越彩色云图范围则为止停。