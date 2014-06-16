此 T3_TRIX_Signal 指标显示确定时间帧的 T3_TRIX 指标的活动趋势信息。

依据指标的输入参数值，初始指标的直方图或云图可作为一个信号源。

input Mode Method=MODE_CLOUD;

当从直方图接受信号, 显示直方图的颜色。如果信号形成来自彩色云图, 则分析云图的附加颜色行为。如果云图压缩并且趋势较弱, 指标颜色为苍白。当云图延伸并且趋势增强, 颜色较亮。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 T3_TRIX.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 The_20's_v0.20 指标

