此 T3_TRIX_Signal 指标显示确定时间帧的 T3_TRIX 指标的活动趋势信息。
依据指标的输入参数值，初始指标的直方图或云图可作为一个信号源。
input Mode Method=MODE_CLOUD; // 分析方法
当从直方图接受信号, 显示直方图的颜色。如果信号形成来自彩色云图, 则分析云图的附加颜色行为。如果云图压缩并且趋势较弱, 指标颜色为苍白。当云图延伸并且趋势增强, 颜色较亮。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 T3_TRIX.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2190
