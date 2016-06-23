CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

T3_TRIX_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der T3_TRIX_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des T3_TRIX Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.

Das Histogramm des anfänglichen Indikators oder der Wolke kann die Quelle für ein Signal sein - abhängig vom Wert des Eingabeparameters des Indikators:

input Mode Methode=MODE_CLOUD;     // Methode der Analyse

Wenn Signale vom Histogramm generiert werden, wird das durch die Histogramm Farbe gezeigt. Wenn das Signal durch eine farbige Wolke entsteht, wird neben der Farbe das Verhalten der Wolke analysiert. Wenn die Wolke komprimiert ist und der Trend sich abschwächt, ist die Farbe des Indikators blass. Wenn die Wolke expandiert und der Trend stärker wird, ist die Farbe hell. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die T3_TRIX.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der The_20's_v0.20 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2190

