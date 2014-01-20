CodeBaseРазделы
Индикаторы

T3_TRIX_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2478
(26)
Индикатор T3_TRIX_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора T3_TRIX с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала может служить как сама гистограмма исходного индикатора, так и облако в зависимости от значения входного параметра индикатора:

input Mode Method=MODE_CLOUD;     // Метод анализа

При получении сигналов с гистограммы происходит просто трансляция цвета гистограммы. Если же сигнал формируется из цветного облака, то помимо трансляции цвета дополнительно анализируется поведение облака. Если облако сжимается и тренд слабеет, то цвет индикатора бледный, а если облако расширяется и тренд усиливается, то цвет яркий. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора T3_TRIX.mq5.

Рис.1. Индикатор The_20's_v0.20

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.

MultiJFatlSpeedx7Signal MultiJFatlSpeedx7Signal

Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов JFatlSpeed с разных таймфреймов.

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора ColorLaguerre.

The_20's_v0.20 The_20's_v0.20

Семафорный сигнальный индикатор без использования усреднений для определения сигналов.