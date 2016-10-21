コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

T3_TRIX_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

T3_TRIX_Signal指標は、固定された時間枠でのT3_TRIX i指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

指標の入力パラメータの値に応じて、初期指標のヒストグラムや雲が信号源となります。

input Mode Method=MODE_CLOUD;     // 分析法

ヒストグラムからのシグナルが受信されると、ヒストグラムの色が示されます。シグナルが色付きの雲によって形成されている場合は、色に加えて雲の挙動が解析されます。雲が圧縮されて動向が弱まっている場合、指標の色は淡いです。雲が拡大して動向が増加すると、色が鮮やかです。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　The_20's_v0.20指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2190

