無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
T3_TRIX_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 821
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
T3_TRIX_Signal指標は、固定された時間枠でのT3_TRIX i指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
指標の入力パラメータの値に応じて、初期指標のヒストグラムや雲が信号源となります。
input Mode Method=MODE_CLOUD; // 分析法
ヒストグラムからのシグナルが受信されると、ヒストグラムの色が示されます。シグナルが色付きの雲によって形成されている場合は、色に加えて雲の挙動が解析されます。雲が圧縮されて動向が弱まっている場合、指標の色は淡いです。雲が拡大して動向が増加すると、色が鮮やかです。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 The_20's_v0.20指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2190
The_20's_v0.20
シグナルの決定に平均値を使用しないセマフォシグナル指標ADXCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つADXCloud指標
BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
この指標はColorLaguerre指標の値に基づいてより長い時間枠のローソク足を描画します。Exp_The_20s_v020
The_20s_v020セマフォ矢印指標に基づいた取引システム