Indicadores

T3_TRIX_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador T3_TRIX_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador T3_TRIX com timeframe fixado.

O histograma do indicador ou a nuvem podem ser uma fonte de sinal, de acordo com o valor do parâmetro de entrada:

input Mode Method=MODE_CLOUD;     // Método de análise

Ao receber os sinais a partir do histograma, é mostrada um histograma colorido. Se o sinal é formado por uma nuvem colorida, além da cor, também o comportamento da nuvem é analisado. Se a nuvem está comprimida e a tendência está enfraquecendo, a cor do indicador fica pálida. Quando a nuvem se expande e tendência fortalece, a cor fica brilhante. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando altera a barra do prazo correspondente.

O indicador requer o arquivo T3_TRIX.mq5. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador T3_TRIX_Signal

