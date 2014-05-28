Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ADXCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ADXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ADXCloud.mq5.
En el indicador se haya implementado el principio de Gann, en forma de zigzag.Slow-Stoch_HTF_Signal
El indicador Slow-Stoch_HTF_Signal muestra la información sobre la dirección de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch y envía alertas o señales acústicas y manda mensajes Push cuando se den señales para la ejecución de operaciones.
Indicador de señal de semáforo que no utiliza la promediación para determinar las señales.T3_TRIX_Signal
El indicador T3_TRIX_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador T3_TRIX con un marco temporal fijo.