CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ADXCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1101
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
adxcloud.mq5 (6.57 KB) ver
adxcloud_htf.mq5 (9.72 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ADXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ADXCloud.mq5.

Figura 1. Indicador ADXCloud_HTF

Figura 1. Indicador ADXCloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2187

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

En el indicador se haya implementado el principio de Gann, en forma de zigzag.

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

El indicador Slow-Stoch_HTF_Signal muestra la información sobre la dirección de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch y envía alertas o señales acústicas y manda mensajes Push cuando se den señales para la ejecución de operaciones.

The_20's_v0.20 The_20's_v0.20

Indicador de señal de semáforo que no utiliza la promediación para determinar las señales.

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

El indicador T3_TRIX_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador T3_TRIX con un marco temporal fijo.