CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Slow-Stoch_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1128
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
slow-stoch.mq5 (7.49 KB) ver
slow-stoch_htf_signal.mq5 (14.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Slow-Stoch_HTF_Signal muestra la información sobre la dirección de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación da color de la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica y envía un mensaje Push al smartphone cuando se den señales para la ejecución de operaciones.

Las alertas y los mensajes Push son enviadas por el indicador sólo en el caso de que el valor de la variable de entrada:

input uint SignalBar=0;   // Número de barra para obtener la señal (0 - barra actual)

sea mayor a uno. ¡Para la barra cero no tiene sentido enviar mensajes Push o señalea acústicas, por el sencillo motivo de que la señal del propio indicador en la barra cero puede cambiar o desaparecer en numerosas ocasiones!

Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada del indicador Slow-Stoch:
    input string Symbol_="";                        // Activo financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;      // Marco temporal para el cálculo del indicador

input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA;       // Método de promediación
input uint XLength=5;                           // Profundidad de la suavización                    
input int XPhase=15;                            // Parámetro de la suavización
//---- para JJMA varía dentro de los límites -100 ... +100, e influye en la calidad del proceso de transición;
//---- para VIDIA es el periodo de CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
  2. Los parámetros de entrada del indicador Slow-StochI_HTF_Signal imprescindibles para que el indicador sea representado visualmente son los siguientes:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                 // Número de barra para obtener la señal (0 - barra actual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // Nombres de las marcas del indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                         // Color del símbolo de crecimiento
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // Color del símbolo de disminución
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=60;                             // Tamaño de los símbolos de la señal
input uint Font_Size=10;                                // Tamaño de la fuente del nombre del indicador
input int X_1=5;                                        // Desplazamiento del nombre en horizontal
input int Y_1=-15;                                      // Desplazamiento del nombre en vertical
input bool ShowIndName=true;                            // Representación del nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Ángulo de ubicación
input uint X_=0;                                        // Desplazamiento en horizontal
input uint Y_=20;                                       // Desplazamiento en vertical
  3. Los parámetros de entrada del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal imprescindibles para mandar alertas o señales acústicas son los siguientes:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Variante de la indicación de activación
input bool Push=true;                        // Permiso para transmitir un mensaje push
input uint AlertCount=0;                     // Cantidad de alertas enviadas

Si se presupone el uso de varios indicadores Slow-Stoch_HTF_Signal en un solo gráfico, entonces cada uno de ellos tiene que tener su propio valor de la variable de línea Symbols_Sirname (nombre de las marcas del indicador).

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Slow-Stoch.mq5.

Figura 1. Señal de continuación de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal

Figura 1. Señal de continuación de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal

Figura 2. Señal de apertura de posición según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal

Figura 2. Señal de apertura de posición según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2184

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Sistema comercial con uso del indicador del estocástico suavizado Slow-Stoch.

MultiSlow-Stochx7Signal MultiSlow-Stochx7Signal

El indicador MultiSlow-Stochx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores Slow-Stoch de marcos temporales diferentes.

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

En el indicador se haya implementado el principio de Gann, en forma de zigzag.

ADXCloud_HTF ADXCloud_HTF

Indicador ADXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.