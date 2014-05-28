Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Slow-Stoch_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador Slow-Stoch_HTF_Signal muestra la información sobre la dirección de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación da color de la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica y envía un mensaje Push al smartphone cuando se den señales para la ejecución de operaciones.
Las alertas y los mensajes Push son enviadas por el indicador sólo en el caso de que el valor de la variable de entrada:
input uint SignalBar=0; // Número de barra para obtener la señal (0 - barra actual)
sea mayor a uno. ¡Para la barra cero no tiene sentido enviar mensajes Push o señalea acústicas, por el sencillo motivo de que la señal del propio indicador en la barra cero puede cambiar o desaparecer en numerosas ocasiones!
Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador Slow-Stoch:
input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal para el cálculo del indicador input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // Método de promediación input uint XLength=5; // Profundidad de la suavización input int XPhase=15; // Parámetro de la suavización //---- para JJMA varía dentro de los límites -100 ... +100, e influye en la calidad del proceso de transición; //---- para VIDIA es el periodo de CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
- Los parámetros de entrada del indicador Slow-StochI_HTF_Signal imprescindibles para que el indicador sea representado visualmente son los siguientes:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Número de barra para obtener la señal (0 - barra actual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombres de las marcas del indicador input color UpSymol_Color=Lime; // Color del símbolo de crecimiento input color DnSymol_Color=Magenta; // Color del símbolo de disminución input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño de los símbolos de la señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento del nombre en horizontal input int Y_1=-15; // Desplazamiento del nombre en vertical input bool ShowIndName=true; // Representación del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación input uint X_=0; // Desplazamiento en horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento en vertical
- Los parámetros de entrada del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal imprescindibles para mandar alertas o señales acústicas son los siguientes:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante de la indicación de activación input bool Push=true; // Permiso para transmitir un mensaje push input uint AlertCount=0; // Cantidad de alertas enviadas
Si se presupone el uso de varios indicadores Slow-Stoch_HTF_Signal en un solo gráfico, entonces cada uno de ellos tiene que tener su propio valor de la variable de línea Symbols_Sirname (nombre de las marcas del indicador).
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Slow-Stoch.mq5.
Figura 1. Señal de continuación de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal
Figura 2. Señal de apertura de posición según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal
