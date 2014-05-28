El indicador Slow-Stoch_HTF_Signal muestra la información sobre la dirección de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación da color de la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica y envía un mensaje Push al smartphone cuando se den señales para la ejecución de operaciones.

Las alertas y los mensajes Push son enviadas por el indicador sólo en el caso de que el valor de la variable de entrada:

input uint SignalBar= 0 ;

sea mayor a uno. ¡Para la barra cero no tiene sentido enviar mensajes Push o señalea acústicas, por el sencillo motivo de que la señal del propio indicador en la barra cero puede cambiar o desaparecer en numerosas ocasiones!

Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:

Parámetros de entrada del indicador Slow-Stoch:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input uint XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; Los parámetros de entrada del indicador Slow-StochI_HTF_Signal imprescindibles para que el indicador sea representado visualmente son los siguientes:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Los parámetros de entrada del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal imprescindibles para mandar alertas o señales acústicas son los siguientes:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Si se presupone el uso de varios indicadores Slow-Stoch_HTF_Signal en un solo gráfico, entonces cada uno de ellos tiene que tener su propio valor de la variable de línea Symbols_Sirname (nombre de las marcas del indicador).

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Slow-Stoch.mq5.

Figura 1. Señal de continuación de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal

Figura 2. Señal de apertura de posición según los datos del indicador Slow-Stoch_HTF_Signal