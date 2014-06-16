代码库部分
Slow-Stoch_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Slow-Stoch_HTF_Signal 在选择的柱线上显示基于 Slow-Stoch 指标数据的趋势方向信息作为图形对象，并生成警报或语音信号，以及当交易信号出现，发出推送通知到智能手机。

此指标根据输入信号的数值发送警报或发出推送通知:

input uint SignalBar=0;   // 接受信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)

大于一。对于零号柱线声音信号以及通知推送是无用的，因为指标信号在零号柱线上会频繁出现或消失。

所有输入参数可分为三大组:

  1. 指标 Slow-Stoch 的输入参数:
    input string Symbol_="";                        // 品名
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;      // 指标计算的时间帧

input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA;       // 平均方法
input uint XLength=5;                           // 平滑深度                    
input int XPhase=15;                            // 平滑参数
//---- 对于 JJMA 它的变化范围 -100 ... +100 并且影响平滑中间处理的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速移动平均周期
  2. 指标 Slow-StochI_HTF_Signal 所需的可视化输入参数:
    //---- 可视化输入参数
input uint SignalBar=0;                                 // 信号生成柱线号 (0 -当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // 指标标签名称
input color UpSymol_Color=Lime;                         // 上涨品种颜色
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // 下跌品种颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                             // 指标符号大小
input uint Font_Size=10;                                // 指标名字号
input int X_1=5;                                        // 名称水平平移
input int Y_1=-15;                                      // 名称垂直平移
input bool ShowIndName=true;                            // 显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // 边角位置
input uint X_=0;                                        // 水平平移
input uint Y_=20;                                       // 垂直平移
  3. 指标 Slow-StochI_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号输入参数:
    //---- 警报设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发指示选项
input bool Push=true;                        // 允许推送通知
input uint AlertCount=0;                     // 警报产生次数

如果在同一图表中使用若干 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (标签名) 字符串变量值。

此指标需要编译的指标文件 Slow-Stoch.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1 一个基于 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标数据的连续趋势信号

图例 2. 一个基于 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标数据的开仓信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2184

