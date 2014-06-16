Slow-Stoch_HTF_Signal 在选择的柱线上显示基于 Slow-Stoch 指标数据的趋势方向信息作为图形对象，并生成警报或语音信号，以及当交易信号出现，发出推送通知到智能手机。



此指标根据输入信号的数值发送警报或发出推送通知:

input uint SignalBar= 0 ;

大于一。对于零号柱线声音信号以及通知推送是无用的，因为指标信号在零号柱线上会频繁出现或消失。

所有输入参数可分为三大组:

指标 Slow-Stoch 的输入参数:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input uint XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; 指标 Slow-StochI_HTF_Signal 所需的可视化输入参数:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 指标 Slow-StochI_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号输入参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

如果在同一图表中使用若干 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (标签名) 字符串变量值。

此指标需要编译的指标文件 Slow-Stoch.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1 一个基于 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标数据的连续趋势信号

图例 2. 一个基于 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标数据的开仓信号