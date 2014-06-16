请观看如何免费下载自动交易
Slow-Stoch_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
Slow-Stoch_HTF_Signal 在选择的柱线上显示基于 Slow-Stoch 指标数据的趋势方向信息作为图形对象，并生成警报或语音信号，以及当交易信号出现，发出推送通知到智能手机。
此指标根据输入信号的数值发送警报或发出推送通知:
input uint SignalBar=0; // 接受信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)
大于一。对于零号柱线声音信号以及通知推送是无用的，因为指标信号在零号柱线上会频繁出现或消失。
所有输入参数可分为三大组:
- 指标 Slow-Stoch 的输入参数:
input string Symbol_=""; // 品名 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算的时间帧 input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // 平均方法 input uint XLength=5; // 平滑深度 input int XPhase=15; // 平滑参数 //---- 对于 JJMA 它的变化范围 -100 ... +100 并且影响平滑中间处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速移动平均周期
- 指标 Slow-StochI_HTF_Signal 所需的可视化输入参数:
//---- 可视化输入参数 input uint SignalBar=0; // 信号生成柱线号 (0 -当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color UpSymol_Color=Lime; // 上涨品种颜色 input color DnSymol_Color=Magenta; // 下跌品种颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 指标符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字号 input int X_1=5; // 名称水平平移 input int Y_1=-15; // 名称垂直平移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置 input uint X_=0; // 水平平移 input uint Y_=20; // 垂直平移
- 指标 Slow-StochI_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号输入参数:
//---- 警报设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发指示选项 input bool Push=true; // 允许推送通知 input uint AlertCount=0; // 警报产生次数
如果在同一图表中使用若干 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (标签名) 字符串变量值。
此指标需要编译的指标文件 Slow-Stoch.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1 一个基于 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标数据的连续趋势信号
图例 2. 一个基于 Slow-Stoch_HTF_Signal 指标数据的开仓信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2184
