Slow-Stoch_HTF_Signal mostra informações sobre direção da tendência com base nos dados do indicador Slow-Stoch e gera alertas ou sinais de áudio e envia notificações push quando aparecer sinais de negociação.

O indicador envia alertas e notificações push somente se o valor do parâmetro de entrada for maior do que um.

input uint SignalBar= 0 ;

Com barra zero os sinais sonoros e notificações Push são inúteis, pois o sinal do indicador na barra zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do Slow-Stoch:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input uint XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; Os parâmetros de entrada do indicador Slow-StochI_HTF_Signal necessários para a visualização:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada do indicador Slow-Stoch_HTF_Signal que são necessários para a geração de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores Slow-Stoch_HTF_Signal usados no mesmo gráfico, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta com o nome do indicador).

O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1 Sinal de tendência continua com base nos dados do indicador de slow-Stoch_HTF_Signal

Figura 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados do Slow-Stoch_HTF_Signal