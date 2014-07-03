Participe de nossa página de fãs
Slow-Stoch_HTF_Signal mostra informações sobre direção da tendência com base nos dados do indicador Slow-Stoch e gera alertas ou sinais de áudio e envia notificações push quando aparecer sinais de negociação.
O indicador envia alertas e notificações push somente se o valor do parâmetro de entrada for maior do que um.
input uint SignalBar=0; // O número de barras para receber um sinal(0 - barra atual)
Com barra zero os sinais sonoros e notificações Push são inúteis, pois o sinal do indicador na barra zero pode mudar e desaparecer!
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do Slow-Stoch:
input string Symbol_=""; // Símbolo input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe para o cálculo do indicador input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // Método de cálculo da média input uint XLength=5; // Profundidade da suavização input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização //---- para JJMA, varia dentro do intervalo -100 até + 100 100 e influencia a qualidade do processo transitório; //---- para Vidia é um período de CMO. Para AMA é um período de média móvel lenta
- Os parâmetros de entrada do indicador Slow-StochI_HTF_Signal necessários para a visualização:
//---- configuração da imagem no gráfico input uint SignalBar=0; // O número de barras para receber um sinal(0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Etiqueta com o nome do indicador input color UpSymol_Color=Lime; // cor do símbolo de tendência de alta input color DnSymol_Color=Magenta; // cor do símbolo de tendência de baixa input color IndName_Color=DarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do indicador input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento Vertical
- Os parâmetros de entrada do indicador Slow-Stoch_HTF_Signal que são necessários para a geração de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Indicação da opção de desencadeamento input bool Push=true; // Permitir notiificações push input uint AlertCount=0; // Número de alertas produzidos
No caso de vários indicadores Slow-Stoch_HTF_Signal usados no mesmo gráfico, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta com o nome do indicador).
O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1 Sinal de tendência continua com base nos dados do indicador de slow-Stoch_HTF_Signal
Figura 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados do Slow-Stoch_HTF_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2184
