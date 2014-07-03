CodeBaseSeções
Slow-Stoch_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Slow-Stoch_HTF_Signal mostra informações sobre direção da tendência com base nos dados do indicador Slow-Stoch e gera alertas ou sinais de áudio e envia notificações push quando aparecer sinais de negociação.

O indicador envia alertas e notificações push somente se o valor do parâmetro de entrada for maior do que um.

input uint SignalBar=0;   // O número de barras para receber um sinal(0 - barra atual)

Com barra zero os sinais sonoros e notificações Push são inúteis, pois o sinal do indicador na barra zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do Slow-Stoch:
    input string Symbol_="";                        // Símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;      // Timeframe para o cálculo do indicador

input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA;       // Método de cálculo da média
input uint XLength=5;                           // Profundidade da suavização                    
input int XPhase=15;                            // Parâmetro de suavização
//---- para JJMA, varia dentro do intervalo -100 até + 100 100 e influencia a qualidade do processo transitório;
//---- para Vidia é um período de CMO. Para AMA é um período de média móvel lenta
  2. Os parâmetros de entrada do indicador Slow-StochI_HTF_Signal necessários para a visualização:
    //---- configuração da imagem no gráfico
input uint SignalBar=0;                                 // O número de barras para receber um sinal(0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // Etiqueta com o nome do indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                         // cor do símbolo de tendência de alta
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // cor do símbolo de tendência de baixa
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                             // Tamanho do símbolo do indicador
input uint Font_Size=10;                                // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                        // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                      // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                            // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Localização do canto
input uint X_=0;                                        // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                       // Deslocamento Vertical
  3. Os parâmetros de entrada do indicador Slow-Stoch_HTF_Signal que são necessários para a geração de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Indicação da opção de desencadeamento
input bool Push=true;                        // Permitir notiificações push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas produzidos

No caso de vários indicadores Slow-Stoch_HTF_Signal usados no mesmo gráfico, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta com o nome do indicador).

O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1 Sinal de tendência continua com base nos dados do indicador de slow-Stoch_HTF_Signal

Figura 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados do Slow-Stoch_HTF_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2184

