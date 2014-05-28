CodeBaseSecciones
rvmGann_sv8 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Profi_R

En el indicador se haya implementado el principio de Gann, en forma de zigzag.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.09.2007.

Figura 1. Indicador rvmGann_sv8

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2185

