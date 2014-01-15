Ставь лайки и следи за новостями
Slow-Stoch_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Slow-Stoch_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора Slow-Stoch на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок.
Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:
input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора Slow-Stoch:
input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения input uint XLength=5; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр сглаживания //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
- Входные параметры индикатора Slow-StochI_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Названия меток индикатора input color UpSymol_Color=Lime; // Цвет символа роста input color DnSymol_Color=Magenta; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора Slow-Stoch_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input bool Push=true; // Разрешение на передачу push-сообщений input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов Slow-Stoch_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Slow-Stoch.mq5.
Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора Slow-Stoch_HTF_Signal
Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора Slow-Stoch_HTF_Signal
