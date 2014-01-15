Индикатор Slow-Stoch_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора Slow-Stoch на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок.

Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:

input uint SignalBar= 0 ;

будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

Входные параметры индикатора Slow-Stoch:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input uint XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; Входные параметры индикатора Slow-StochI_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Входные параметры индикатора Slow-Stoch_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов Slow-Stoch_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Slow-Stoch.mq5.

Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора Slow-Stoch_HTF_Signal

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора Slow-Stoch_HTF_Signal