Slow-Stoch_HTF_Signalは、選択されたバーのSlow-Stochのデータに基づいてトレンドまたは約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、約定シグナルが出現した場合にはアラートを生成してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を送信します。

input uint SignalBar= 0 ;

が1以上。ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

Slow-Stochの入力パラメータ：

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input uint XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; 指標の可視化に必要なSlow-StochI_HTF_Signal指標の入力パラメータ：

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なSlow-Stoch_HTF_Signal指標の入力パラメータ：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のSlow-Stoch_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標の操作はコンパイルされたSlow-Stoch.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 Slow-Stoch_HTF_Signal指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図2 Slow-Stoch_HTF_Signalのデータに基づいたポジションを開くためのシグナル