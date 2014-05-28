CodeBaseSecciones
MultiSlow-Stochx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
951
(25)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
multislow-stochx7signal.mq5 (23.18 KB) ver
slow-stoch.mq5 (7.49 KB) ver
El indicador MultiSlow-Stochx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores Slow-Stoch de marcos temporales diferentes.

A cada indicador Slow-Stoch le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si la nube del indicador Slow-Stoch indica una tendencia creciente, el color de la línea será verde oscuro, y si indica una decreciente, naranja. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Slow-Stoch.mq5.

Figura 1. Indicador MultiSlow-Stochx7Signal

Slow-Stoch_HTF Slow-Stoch_HTF

Indicador Slow-Stoch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Slow-Stoch Slow-Stoch

Estocástico suavizado.

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Sistema comercial con uso del indicador del estocástico suavizado Slow-Stoch.

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

El indicador Slow-Stoch_HTF_Signal muestra la información sobre la dirección de la tendencia según los datos del indicador Slow-Stoch y envía alertas o señales acústicas y manda mensajes Push cuando se den señales para la ejecución de operaciones.