MultiSlow-Stochx7Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiSlow-Stochx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores Slow-Stoch de marcos temporales diferentes.
A cada indicador Slow-Stoch le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si la nube del indicador Slow-Stoch indica una tendencia creciente, el color de la línea será verde oscuro, y si indica una decreciente, naranja. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Slow-Stoch.mq5.
Figura 1. Indicador MultiSlow-Stochx7Signal
