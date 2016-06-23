und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Slow-Stoch_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Slow-Stoch_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des Slow-Stoch Indikators für einen ausgewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und generiert Benachrichtigungen oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone, wenn Signale zum Ausführen eines Trades auftreten.
Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:
input uint SignalBar=0; // Die Balkennummer bei der man ein Signal erhält (0 - aktueller Balken)
ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Eingabeparameter des Slow-Stoch:
input string Symbol_=""; // Symbol input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // TimeFrame für die Indikator Berechnung input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // Methode der Mittelung input uint XLength=5; // Tiefe der Glättung input int XPhase=15; // Glättungsparameter //--- für JJMA variiert es im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //--- für VIDIA ist es die Periode des CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
- Eingabeparameter des Slow-StochI_HTF_Signal Indikator die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:
//---- Einstellungen für die visualle Anzeige input uint SignalBar=0; // Balkennummer um Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Name der Indikatorenlabels input color UpSymol_Color=Lime; // Farbe für steigendes Symbol input color DnSymol_Color=Magenta; // Farbe für fallendes Symbol input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamen input uint Symbols_Size=60; // Größe des Indikatorsymbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontale Verschiebung für den Namen input int Y_1=-15; // Vertikale Verschiebung für den Namen input bool ShowIndName=true; // Anzeige des Indikatornamens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Position der Ecke input uint X_=0; // Horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Vertikale Verschiebung
- Eingabeparameter des Slow-Stoch_HTF_Signal Indikators die für das Generieren von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:
//---- Einstellungen für Alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input bool Push=true; // Erlaube Push-Benachrichtigungen input uint AlertCount=0; // Anzahl von erzeugten Alerts
Für den Fall, dass mehrere Slow-Stoch_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben (String Variable).
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei Slow-Stoch.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1 Ein Signal einer Trendfortsetzung basierend auf den Daten des Slow-Stoch_HTF_Signal Indikator
Abbildung 2. Ein Signal zum Öffnen einer Position basierend auf den Daten des Slow-Stoch_HTF_Signal
