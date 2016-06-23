CodeBaseKategorien
Indikatoren

Slow-Stoch_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Slow-Stoch_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des Slow-Stoch Indikators für einen ausgewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und generiert Benachrichtigungen oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone, wenn Signale zum Ausführen eines Trades auftreten.

Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:

input uint SignalBar=0;   // Die Balkennummer bei der man ein Signal erhält (0 - aktueller Balken)

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. Eingabeparameter des Slow-Stoch:
    input string Symbol_="";                        // Symbol
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;      // TimeFrame für die Indikator Berechnung

input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA;       // Methode der Mittelung
input uint XLength=5;                           // Tiefe der Glättung                    
input int XPhase=15;                                   // Glättungsparameter
//--- für JJMA variiert es im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//--- für VIDIA ist es die Periode des CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
  2. Eingabeparameter des Slow-StochI_HTF_Signal Indikator die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:
    //---- Einstellungen für die visualle Anzeige
input uint SignalBar=0;                                 // Balkennummer um Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // Name der Indikatorenlabels
input color UpSymol_Color=Lime;                         // Farbe für steigendes Symbol
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // Farbe für fallendes Symbol
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Farbe des Indikatornamen
input uint Symbols_Size=60;                             // Größe des Indikatorsymbols
input uint Font_Size=10;                                // Schriftgröße des Indikatornamen
input int X_1=5;                                        // Horizontale Verschiebung für den Namen
input int Y_1=-15;                                      // Vertikale Verschiebung für den Namen
input bool ShowIndName=true;                            // Anzeige des Indikatornamens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Position der Ecke
input uint X_=0;                                        // Horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                       // Vertikale Verschiebung
  3. Eingabeparameter des Slow-Stoch_HTF_Signal Indikators die für das Generieren von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:
    //---- Einstellungen für Alerts
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Option für Auslöung der Indikation
input bool Push=true;                        // Erlaube Push-Benachrichtigungen
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von erzeugten Alerts

Für den Fall, dass mehrere Slow-Stoch_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben (String Variable).

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei Slow-Stoch.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1 Ein Signal einer Trendfortsetzung basierend auf den Daten des Slow-Stoch_HTF_Signal Indikator

Abbildung 2. Ein Signal zum Öffnen einer Position basierend auf den Daten des Slow-Stoch_HTF_Signal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2184

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Ein Handelssystem das drei geglättete Slow-Stoch Stochastics verwendet.

MultiSlow-Stochx7Signal MultiSlow-Stochx7Signal

Der MultiSlow-Stochx7Signal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben Slow-Stoch Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

Der Indikator implementiert das Gann Prinzip in Form eines ZigZag.

MTF RSI Smoothed (rekursiv) MTF RSI Smoothed (rekursiv)

Rekursive Implementierung des multi-timeframe geglätteten RSI Indikators.