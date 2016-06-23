Slow-Stoch_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des Slow-Stoch Indikators für einen ausgewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und generiert Benachrichtigungen oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone, wenn Signale zum Ausführen eines Trades auftreten.

Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:

input uint SignalBar= 0 ;

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

Eingabeparameter des Slow-Stoch:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input uint XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; Eingabeparameter des Slow-StochI_HTF_Signal Indikator die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Eingabeparameter des Slow-Stoch_HTF_Signal Indikators die für das Generieren von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Für den Fall, dass mehrere Slow-Stoch_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben (String Variable).

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei Slow-Stoch.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1 Ein Signal einer Trendfortsetzung basierend auf den Daten des Slow-Stoch_HTF_Signal Indikator

Abbildung 2. Ein Signal zum Öffnen einer Position basierend auf den Daten des Slow-Stoch_HTF_Signal