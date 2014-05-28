Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Slow-Stoch - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial con uso del oscilador Slow-Stoch.
La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que el estocástico cambia la dirección del movimiento, cuando tiene lugar la ruptura del nivel 50 o cuando cambia el color de la nube de la línea de señal.
Para elegir una variante del algoritmo de entrada se usa el parámetro de entrada:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo para la entrada en el mercado
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Slow-Stoch.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultado de la simulación del año 2013. en EURUSD H4:
Figura 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2183
