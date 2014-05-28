CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_Slow-Stoch - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1046
(29)
exp_slow-stoch.mq5 (9.01 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
tradealgorithms.mqh (60.89 KB)
\MQL5\Indicators\
slow-stoch.mq5 (7.49 KB)
Sistema comercial con uso del oscilador Slow-Stoch.

La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que el estocástico cambia la dirección del movimiento, cuando tiene lugar la ruptura del nivel 50 o cuando cambia el color de la nube de la línea de señal.

Para elegir una variante del algoritmo de entrada se usa el parámetro de entrada:

input AlgMode Mode=twist;    // Algoritmo para la entrada en el mercado

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Slow-Stoch.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de la simulación del año 2013. en EURUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2183

