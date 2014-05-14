Autor real:

Nick Bilak

Estocástico suavizado. Tras calcular las líneas básica y de señal del indicador Stochastic, sus valores son filtrados con un algoritmo de promediación, para su mejor orientación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 01.10.2007.

Figura 1. Indicador Nick Bilak