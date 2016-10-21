私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_Slow-Stoch - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 948
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Slow-Stochオシレータを使う取引システム。
ストキャスティクスが方向を変えるかレベル50をブレイクスルーする時、またはシグナルラインの雲の色が変わる時に、取引の決定がなされます。
次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。
input AlgMode Mode=twist; // 市場参入アルゴリズム
EAを正しく操作するにはコンパイルされたSlow-Stoch.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2183
MultiSlow-Stochx7Signal指標は異なる時間枠での7つのSlow-Stoch指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。Slow-Stoch_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSlow-Stoch指標
Slow-Stoch_HTF_SignalはSlow-Stoch指標 のデータに基づいてトレンド方向の情報を表示し、取引シグナルが出現した場合にはアラートや音声シグナルを生成しスマートフォンにプッシュ通知を送信します。rvmGann_sv8
この指標は、ジグザグの形でギャン原理を実装します。