本交易系统采用 Slow-Stoch 振荡器。

当随机振荡器改变方向, 突破级别 50 或当信号云线的颜色改变时可做出一个交易决定。

以下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=twist;

为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 Slow-Stoch.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 EURUSD H4:

图例 2. 测试结果图表