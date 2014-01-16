Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_Slow-Stoch - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2840
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием осциллятора Slow-Stoch.
Решение о сделке принимается в случаях, когда стохастик меняет направление движения, происходит пробой уровня 50 или меняется цвет облака сигнальной линии.
Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:
input AlgMode Mode=twist; // Алгоритм для входа в рынок
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Slow-Stoch.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 гг. на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор RSI c функцией сглаживания и отображения на младших таймфреймах с применением рекурсивного метода.Slow-Stoch_HTF_Signal
Индикатор Slow-Stoch_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора Slow-Stoch и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch с разных таймфреймов.BlauSMI
Стохастический моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.