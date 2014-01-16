CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_Slow-Stoch - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2840
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием осциллятора Slow-Stoch.

Решение о сделке принимается в случаях, когда стохастик меняет направление движения, происходит пробой уровня 50 или меняется цвет облака сигнальной линии.

Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=twist;    // Алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Slow-Stoch.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 гг. на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

MTF RSI Smoothed (recursive) MTF RSI Smoothed (recursive)

Индикатор RSI c функцией сглаживания и отображения на младших таймфреймах с применением рекурсивного метода.

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

Индикатор Slow-Stoch_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора Slow-Stoch и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения при наличии сигналов для совершения сделок.

MultiSlow-Stochx7Signal MultiSlow-Stochx7Signal

Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch с разных таймфреймов.

BlauSMI BlauSMI

Стохастический моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.