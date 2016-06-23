CodeBaseKategorien
Exp_Slow-Stoch - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
949
(29)
exp_slow-stoch.mq5 (9.01 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
slow-stoch.mq5 (7.49 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Dieses Handelssystem verwendet den Slow-Stoch Oszillator.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn der Stochastic seine Richtung ändert, es einen Durchbruch durch den 50er Level gibt oder wenn sich die Farbe der Wolke der Signallinie ändert.

Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:

input AlgMode Mode=twist;    // Algorithmus for Einstieg in den Markt

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei Slow-Stoch.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für EURUSD H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2183

