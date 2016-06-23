und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieses Handelssystem verwendet den Slow-Stoch Oszillator.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn der Stochastic seine Richtung ändert, es einen Durchbruch durch den 50er Level gibt oder wenn sich die Farbe der Wolke der Signallinie ändert.
Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:
input AlgMode Mode=twist; // Algorithmus for Einstieg in den Markt
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei Slow-Stoch.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart
Testergebnisse für 2013 für EURUSD H4:
Abbildung 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2183
