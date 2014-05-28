Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Slow-Stoch_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1023
Indicador Slow-Stoch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Slow-Stoch.mq5.
Figura 1. Indicador Slow-Stoch_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2180
