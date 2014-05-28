CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Slow-Stoch_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1023
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ver
slow-stoch.mq5 (7.49 KB) ver
slow-stoch_htf.mq5 (11.12 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Slow-Stoch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Slow-Stoch.mq5.

Figura 1. Indicador Slow-Stoch_HTF

Figura 1. Indicador Slow-Stoch_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2180

Slow-Stoch Slow-Stoch

Estocástico suavizado.

MultiJFatlSpeedx7Signal MultiJFatlSpeedx7Signal

El indicador MultiJFatlSpeedx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores JFatlSpeed de marcos temporales diferentes.

MultiSlow-Stochx7Signal MultiSlow-Stochx7Signal

El indicador MultiSlow-Stochx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores Slow-Stoch de marcos temporales diferentes.

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Sistema comercial con uso del indicador del estocástico suavizado Slow-Stoch.