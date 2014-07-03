CodeBaseSeções
Experts

Exp_Slow-Stoch - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1383
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
exp_slow-stoch.mq5 (9.01 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
slow-stoch.mq5 (7.49 KB) visualização
Um sistema de negociação usando o estocástico Slow-Stoch.

Acontece uma decisão de negócio quando o estocástico muda de direção, na quebra do nível 50 ou quando altera a cor da nuvem da linha de sinal.

O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção de entrada do algoritmo:

input AlgMode Mode=twist;    // Algoritmo para entrar no mercado

Para um correto funcionamento do EA, colocar o arquivo compilado Slow-Stoch.ex5 do indicador no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Outras variantes desta biblioteca você pode baixar no seguinte link: TradeAlgorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 Histórico de negócios no gráfico.

Teste dos resultados para 2013 no EURUSD/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2183

