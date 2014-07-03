Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Slow-Stoch - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1383
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um sistema de negociação usando o estocástico Slow-Stoch.
Acontece uma decisão de negócio quando o estocástico muda de direção, na quebra do nível 50 ou quando altera a cor da nuvem da linha de sinal.
O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção de entrada do algoritmo:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo para entrar no mercado
Para um correto funcionamento do EA, colocar o arquivo compilado Slow-Stoch.ex5 do indicador no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Outras variantes desta biblioteca você pode baixar no seguinte link: TradeAlgorithms.
Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Figura 1 Histórico de negócios no gráfico
Teste dos resultados para 2013 no EURUSD/H4:
Figura 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2183
Indicador MultiSlow-Stochx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando o valor de sete timeframes diferente do indicador Slow-Stoch.Slow-Stoch_HTF
Indicador Slow-Stoch com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
Slow-Stoch_HTF_Signal mostra informações sobre direção da tendência com base nos dados do indicador Slow-Stoch e gera alertas ou sinais de áudio e envia notificações push quando aparecer sinais de negociação.rvmGann_sv8
Indicador implementado com o princípio Gann na forma de ZigZag.