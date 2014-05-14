Autor real:

Rosh

Momentum estocástico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", implementado en forma de histograma de color con una línea de señal, realizada en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 01.10.2007.

Figura 1. Indicador BlauSMI

