Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BlauSMI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1048
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Rosh
Momentum estocástico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", implementado en forma de histograma de color con una línea de señal, realizada en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 01.10.2007.
Figura 1. Indicador BlauSMI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2175
Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma.bbhisto
Indicador de tendencia con uso de desviación estándar.
El indicador MultiJFatlSpeedx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores JFatlSpeed de marcos temporales diferentes.Slow-Stoch
Estocástico suavizado.