bbhisto - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1048
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
bbhisto.mq5 (7.82 KB)
Autor real:

Nick Bilak

Indicador de tendencia con uso de desviación estándar.

Según el autor, estamos ante una de las modificaciones más interesantes de la línea de Bollinger. Muestra las desviaciones estándar en forma de barras.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.10.2007.

Figura 1. Indicador bbhisto

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2173

