Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SMI - индикатор для MetaTrader 4
- 7039
Автор: Rosh
Индикатор SMI. По книге Блау "Моментум, направленность и расхождение"
FTLM_hist
Индикатор FTLM hist - один из многих цифровых индикаторов, появившихся после некоторых статей Владимира Кравчука.Super-signals
Данный индикатор очень прост в использовании: красная стрелка – сигнал на продажу, синяя стрелка – сигнал на покупку. В несколько раз превышает аналоги, такие индикаторы как Hi-Lo, Trend и другие. Работает на любых таймфреймах и с любыми валютными парами.