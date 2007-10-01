Индикатор FTLM hist - один из многих цифровых индикаторов, появившихся после некоторых статей Владимира Кравчука.

Данный индикатор очень прост в использовании: красная стрелка – сигнал на продажу, синяя стрелка – сигнал на покупку. В несколько раз превышает аналоги, такие индикаторы как Hi-Lo, Trend и другие. Работает на любых таймфреймах и с любыми валютными парами.