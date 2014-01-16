CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BlauSMI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2192
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
blausmi.mq5 (10.57 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Rosh

Стохастический моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.10.2007.

Рис.1. Индикатор BlauSMI

Рис.1. Индикатор BlauSMI

MultiSlow-Stochx7Signal MultiSlow-Stochx7Signal

Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch с разных таймфреймов.

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Торговая система с использованием сглаженного стохастика Slow-Stoch.

CMx_3HTF CMx_3HTF

Три осциллятора CMx с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

MultiJFatlSpeedx7Signal MultiJFatlSpeedx7Signal

Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов JFatlSpeed с разных таймфреймов.