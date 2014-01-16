Ставь лайки и следи за новостями
BlauSMI - индикатор для MetaTrader 5
- 2192
Реальный автор:
Rosh
Стохастический моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.10.2007.
Рис.1. Индикатор BlauSMI
