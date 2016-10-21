無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BlauSMI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Rosh
色付きの雲の形でのシグナルラインを持つ色ヒストグラムとして実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのストキャスティクスモメンタム
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年1月1日にコードベースに公開されました。
図1 BlauSMI指標
