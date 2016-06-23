und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BlauSMI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 729
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Rosh
Stochastic Momentum aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie in Form einer farbigen Wolke.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.01.2007.
Abbildung 1. Der BlauSMI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2175
Trendindikator gezeichnet in Form eines Histogramms.bbhisto
Trendindikator der die Standardabweichung verwendet.
Der MultiJFatlSpeedx7Signal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben JFatlSpeed Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.Slow-Stoch
Smooth Stochastic.