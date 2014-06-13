真实作者:

Rosh

随机动量出自 William Blau 的书 "Momentum, Direction and Divergence - 动量，方向和背离"，以彩色云图及彩色直方图实现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 01.01.2007。

图例 1. 该 BlauSMI 指标