MultiJFatlSpeedx7Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiJFatlSpeedx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores JFatlSpeed de marcos temporales diferentes.
A cada indicador JFatlSpeed le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si el oscilador JFatlSpeed crece, el color de la línea será verde oscuro, y si cae, rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador compilado JFatlSpeed.mq5.
Figura 1. Indicador MultiJFatlSpeedx7Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2178
