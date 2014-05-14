El indicador MultiJFatlSpeedx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores JFatlSpeed de marcos temporales diferentes.

A cada indicador JFatlSpeed le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si el oscilador JFatlSpeed crece, el color de la línea será verde oscuro, y si cae, rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador compilado JFatlSpeed.mq5.

Figura 1. Indicador MultiJFatlSpeedx7Signal