CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MultiJFatlSpeedx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1012
Ranking:
(38)
Publicado:
Actualizado:
jfatlspeed.mq5 (7.69 KB) ver
multijfatlspeedx7signal.mq5 (21.36 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MultiJFatlSpeedx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores JFatlSpeed de marcos temporales diferentes.

A cada indicador JFatlSpeed le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si el oscilador JFatlSpeed crece, el color de la línea será verde oscuro, y si cae, rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador compilado JFatlSpeed.mq5.

Figura 1. Indicador MultiJFatlSpeedx7Signal

Figura 1. Indicador MultiJFatlSpeedx7Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2178

BlauSMI BlauSMI

Momentum estocástico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", implementado en forma de histograma de color con una línea de señal, realizada en forma de nube de color.

LSMA_Angle LSMA_Angle

Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma.

Slow-Stoch Slow-Stoch

Estocástico suavizado.

Slow-Stoch_HTF Slow-Stoch_HTF

Indicador Slow-Stoch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.