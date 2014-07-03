Autor real:

Rosh

O Stochastic Momentum do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, aplicado como um histograma colorido com uma linha de sinal desenhada como uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 01.01.2007.

Figura 1. Indicador BlauSMI