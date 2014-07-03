CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BlauSMI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1148
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
blausmi.mq5 (10.52 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Rosh

O Stochastic Momentum do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, aplicado como um histograma colorido com uma linha de sinal desenhada como uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 01.01.2007.

Figura 1. Indicador BlauSMI

Figura 1. Indicador BlauSMI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2175

LSMA_Angle LSMA_Angle

Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma.

bbhisto bbhisto

Um indicador de tendência que utiliza o Desvio Padrão.

MultiJFatlSpeedx7Signal MultiJFatlSpeedx7Signal

O indicador MultiJFatlSpeedx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores JFatlSpeed ​​de diferentes timeframes.

Slow-Stoch Slow-Stoch

Estocástico suave.