Indicadores

LSMA_Angle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

LSMA_Angle

Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma. Cuando las tendencias son débiles, el color del histograma es gris.

El umbral de activación se determina mediante el valor del parámetro de entrada del indicador:

input int  AngleTreshold=15; // Umbral de activación

Cuando la dirección del cambio de precio y la dirección del movimiento del histograma coinciden, los colores del histograma son oscuros, en caso contrario, son claros.

Figura 1. Indicador LSMA_Angle

Figura 1. Indicador LSMA_Angle

