LSMA_Angle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
LSMA_Angle
Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma. Cuando las tendencias son débiles, el color del histograma es gris.
El umbral de activación se determina mediante el valor del parámetro de entrada del indicador:
input int AngleTreshold=15; // Umbral de activación
Cuando la dirección del cambio de precio y la dirección del movimiento del histograma coinciden, los colores del histograma son oscuros, en caso contrario, son claros.
Figura 1. Indicador LSMA_Angle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2174
Indicador de tendencia con uso de desviación estándar.ADXCloud
Nube de color construida sobre la diferencia de las líneas suavizadas PLUSDI y MINUSDI del indicador ADX.
Momentum estocástico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", implementado en forma de histograma de color con una línea de señal, realizada en forma de nube de color.MultiJFatlSpeedx7Signal
El indicador MultiJFatlSpeedx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores JFatlSpeed de marcos temporales diferentes.