LSMA_Angle

Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma. Cuando las tendencias son débiles, el color del histograma es gris.



El umbral de activación se determina mediante el valor del parámetro de entrada del indicador:

input int AngleTreshold= 15 ;

Cuando la dirección del cambio de precio y la dirección del movimiento del histograma coinciden, los colores del histograma son oscuros, en caso contrario, son claros.

Figura 1. Indicador LSMA_Angle