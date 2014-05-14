Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo del indicador BW-wiseMan-1.



La decisión sobre la ejecución de operaciones se toma en los momentos en que aparezcan rombos de colores, cuya dirección se elige dependiendo del valor del parámetro de entrada del experto:

input bool retrogradely= true ;

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador BW-wiseMan-1.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en GBPUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación