Exp_BW-wiseMan-1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo del indicador BW-wiseMan-1.
La decisión sobre la ejecución de operaciones se toma en los momentos en que aparezcan rombos de colores, cuya dirección se elige dependiendo del valor del parámetro de entrada del experto:
input bool retrogradely=true; // Trabajar en contra de la tendencia
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador BW-wiseMan-1.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2013 en GBPUSD H4:
Figura 2. Gráfico de resultados de simulación
