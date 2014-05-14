CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_BW-wiseMan-1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
970
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ver
\MQL5\Indicators\
bw-wiseman-1.mq5 (8.42 KB) ver
exp_bw-wiseman-1.mq5 (7.75 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo del indicador BW-wiseMan-1.

La decisión sobre la ejecución de operaciones se toma en los momentos en que aparezcan rombos de colores, cuya dirección se elige dependiendo del valor del parámetro de entrada del experto:

input bool retrogradely=true// Trabajar en contra de la tendencia

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador BW-wiseMan-1.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en GBPUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2171

CMx_3HTF CMx_3HTF

Tres osciladores CMx de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.

CMx CMx

En un indicador hay dos MA, CCI, ADX y los niveles de Fibo.

ADXCloud ADXCloud

Nube de color construida sobre la diferencia de las líneas suavizadas PLUSDI y MINUSDI del indicador ADX.

bbhisto bbhisto

Indicador de tendencia con uso de desviación estándar.