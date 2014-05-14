Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CMx - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1063
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Alexandr
En un indicador hay dos MA, CCI, ADX y los niveles de Fibo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 15.10.2013.
Figura 1. Indicador CMx
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2169
IncGUI_v3
Biblioteca de controles gráficos.Exp_AltrTrend_Signal_v2_2
Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo del indicador AltrTrend_Signal_v2_2.
CMx_3HTF
Tres osciladores CMx de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.Exp_BW-wiseMan-1
Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo del indicador BW-wiseMan-1.