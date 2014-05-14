CodeBaseSecciones
CMx - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
cmx.mq5 (10.38 KB) ver
Autor real:

Alexandr

En un indicador hay dos MA, CCI, ADX y los niveles de Fibo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 15.10.2013.

Figura 1. Indicador CMx

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2169

