CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_BW-wiseMan-1 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1334
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
bw-wiseman-1.mq5 (8.42 KB) visualização
exp_bw-wiseman-1.mq5 (7.75 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação usando o indicador de sinal tipo semáforo BW-wiseMan-1.

São feitas as decisões de negociação quando os losangos coloridos aparecem. Sua direção é selecionado de acordo com o valor do parâmetro de entrada do Expert Advisor.

input bool retrogradely=true// Correr contra a tendência

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

O Expert Advisor gerado requer o arquivo compilado BW-wiseMan-1.ex5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico

Testando os resultados para 2013 no GBPUSD/H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2171

CMx_3HTF CMx_3HTF

Três osciladores CMX com três timeframes diferentes num gráfico.

CMx CMx

Este indicador combina duas MAs, CCI, ADX e os níveis Fibo.

ADXCloud ADXCloud

Uma nuvem colorida desenhada na diferença das linhas suavizadas +DI e -DI do indicador ADX.

bbhisto bbhisto

Um indicador de tendência que utiliza o Desvio Padrão.