Exp_BW-wiseMan-1 - expert para MetaTrader 5
Um sistema de negociação usando o indicador de sinal tipo semáforo BW-wiseMan-1.
São feitas as decisões de negociação quando os losangos coloridos aparecem. Sua direção é selecionado de acordo com o valor do parâmetro de entrada do Expert Advisor.
input bool retrogradely=true; // Correr contra a tendência
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.
O Expert Advisor gerado requer o arquivo compilado BW-wiseMan-1.ex5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico
Testando os resultados para 2013 no GBPUSD/H4:
Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2171
