Um sistema de negociação usando o indicador de sinal tipo semáforo BW-wiseMan-1.



São feitas as decisões de negociação quando os losangos coloridos aparecem. Sua direção é selecionado de acordo com o valor do parâmetro de entrada do Expert Advisor.

input bool retrogradely= true ;

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

O Expert Advisor gerado requer o arquivo compilado BW-wiseMan-1.ex5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico

Testando os resultados para 2013 no GBPUSD/H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste